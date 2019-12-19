В Одессе на строительной площадке погиб мужчина

19.12.2019 13:42
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Новости

В Одессе на строительной площадке на ул. Солнечной рабочие с утра нашли тело мужчины.

Информацию подтвердили этот факт в ГУ НП в Одесской области.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Обстоятельства его гибели выясняет следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина упал с высоты.

Отметим, на ул. Солнечной возводят ЖК "Солнечный". Стройку ведет компания " Одиссей-СМУ-11". Ранее УСИ писала, что застройщик спилил деревья, растущие возле площадки. Свидетели произошедшего тогда вызвали на место полицию.

Напомним, ранее на Гагаринском плато 5, где ведется строительство ЖК "Мегалайн", рабочий упал и получил травмы. По словам свидетеля, полицию не пускали на площадку 1,5 часа.

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