В Одессе на склонах повесился молодой мужчина 9 Новости

Прохожие обнаружили 24 марта неизвестного парня повешенным на дереве на склоне недалеко от Французского бульвара.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Внешних признаков насилия на теле покойника правоохранители не обнаружили. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.