В Одессе на пожаре погиб мужчина 233 Новости

3 января в 23:43 поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: Одесса, ул. Леваневского, 9.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание имущества в частном одноэтажном доме.

В 00:17 пожар локализован и в 00:45 ликвидирован на площади 50 кв.м. Во время пожара в результате отравления продуктами горения погиб знакомый хозяина.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Спасён жилой дом на сумму 100 тыс. грн. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 20 человек личного состава.