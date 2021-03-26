В Одессе на пожаре погиб мужчина 9 Новости

26 марта в 12:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в Одессе на Военном спуске, 1.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание квартиры на третьем этаже жилого дома.

Пожар локализован в 12:37 и ликвидирован в 12:41 на площади 1 м2. В результате пожара погиб хозяин 1961 г.р.

Причина пожара и смерти устанавливаются.

От ДСНС привлекались 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.