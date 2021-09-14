В Одессе мужчина погиб под колесами электрички 25 Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожной станции «Одесса-Застава II».

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, там электропоезд сбил 41-летнего мужчину, когда он пересекал пути в неположенном месте. От полученных травм пешеход погиб мгновенно.

По словам машиниста, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния остановить поезд не смог.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полные обстоятельства трагедии устанавливаются.