В Одессе мошенника оштрафовали за вымогательство денег для инспекции по дипломированию моряков 49 Криминал, Новости

За вымогательство взятки в 700 долларов и мошенничество сотрудница Одесского учебно-тренажерного комплекса «Адмирал» отделалась штрафом в 12,7 тыс. гривен. Об этом редакции стало известно из приговора Приморского райсуда Одессы.

В январе прошлого года к женщине, занимавшей должность бухгалтера ООО «Учебно-тренажерный комплекс «Адмирал» обратился мужчина, который хотел получить сертификат судового повара и паспорт моряка. Она сообщила мужчине, что вопрос можно решить, но не бесплатно — нужно заплатить 700 долларов якобы для чиновников инспекции по подготовке и дипломированию моряков Мининфраструктуры и ГП «Одесский морской торговый порт». За эти средства женщина обещала обеспечить получение сертификата повара и паспорта моряка.

Мужчина долго тянул со взяткой, но в итоге обратился в СБУ и под руководством оперативников 11 октября в кабинете бухгалтера отдал ей требуемую сумму. При этом женщина не собиралась выполнять обещание и намеревалась просто потратить полученные деньги.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину и пошла на сделку с прокурором. Благодаря этому наказание за присвоение средств в 17,8 тыс. гривен в гривневом эквиваленте оказалось довольно мягким — суд за вымогательство денег и мошенничество приговорил ее к штрафу в 12,7 тыс гривен и запретил на два года заниматься деятельностью, касающейся подготовки и дипломирования моряков.

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