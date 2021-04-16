В Одессе могут ввести особый режим, запретить передвижение и проверять документы 15 Новости

Учения Службы безопасности Украины пройдут с 20 по 23 апреля в Суворовском районе Одессы и на территории села Усатово.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, целью учений являются отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрразведывательной защиты потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия.

Во время учений в отдельных районах могут ввести особый режим, ограничить или запретить передвижение автомобилей и пешеходов, проверять документы, осматривать личные вещи и автомобили.

Жителей районов учений просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.