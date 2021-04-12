В Одессе коммунальщик насмерть сбил мужчину и скрылся

Одесские полицейские установили водителя, причастного к ДТП на Объездной дороге, которого произошло 7 апреля.
Как сообщалось ранее, в камышах неподалеку от курорта «Куяльник» обнаружили тело неизвестного молодого человека без признаков жизни. Впоследствии полицейские установили, что погибший — 28-летний житель Суворовского района и что он умер от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.
За несколько часов установили водителя и большегрузный автомобиль, которым он управлял в момент ДТП. Мужчина признался, что 6 апреля ехал ночью по работе и не успел отреагировать, когда увидел на трассе перед собой человека. По словам водителя, он остановился, а увидев, как потерпевший зашевелился, поехал дальше.
Транспортное средство, принадлежащее одному из коммунальных предприятий, полицейские изъяли, на него наложен арест.