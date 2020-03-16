В Одессе готовы к применению 65 аппаратов искусственной вентиляции легких 30 Новости

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Одессе готовы закупить дополнительно еще около 30 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Каждый из них стоит порядка 680-700 тысяч гривен.

Также в понедельник, 16 марта, Одесса ожидает получить первые 50 тестов для диагностики коронавируса.

В одесском горздраве сообщили, что тесты закуплены за собственные средства медучреждений, полученные от Национальной службы здоровья.

Еще заказано 100 тестов. Также горздрав объявил тендер на закупку 100 тысяч тестов – закупка ожидается в 20-х числах марта.