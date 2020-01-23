В Одессе горсовет заплатил за реставрацию дверей 14 тыс долларов 31 Новости

Это первые двери проекта «Реставрация старинных дверей – уникальный туристический маршрут»

На улице Преображенской в Одессе установили отреставрированные двери, за которые горсовет заплатил около 14 тысяч долларов. Это первые двери, которые мэрия реставрирует в рамках проекта-победителя «Общественного бюджета» – «Реставрация старинных дверей – уникальный туристический маршрут». Согласно ему, в Одессе должны отреставрировать 11 старинных дверей на улицах Гоголя, Екатерининской и Преображенской.

Реставрацию выполняла фирма-подрядчик «Результат-99», стоимость работ составила 276 тысяч гривен, еще 74 тысячи мэрия заплатила за проектную документацию. Итого – 350 тысяч гривен, или 14 тысяч долларов, только за одни двери памятника архитектуры.

Основным аргументом такой высокой стоимости реставрации дверей на Преображенской является то, что работы делает такими дорогими проектная документация. Чтобы освоить бюджетные средства, нужно пройти через всю бюрократическую процедуру и заплатить в разы больше, чем можно было бы это сделать без документов (так делает проект «Тысячи дверей Одессы», поэтому у него получается быстрее и дешевле).

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