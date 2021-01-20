В Одессе горело общежитие юридической академии 121 Новости

20 января в 3:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении на 2-м этаже 2-этажного здания общежития юридической академии на ул. Академической, 30, корп. 3.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию спасатели установили возгорание старых вещей, имущества и мусора в комнате на 2-м этаже. В 4:25 пожар был локализован и в 4:35 ликвидирован на площади 15 кв.м.

Здание в настоящее время не эксплуатируется, на 2-м этаже комнаты не заселены. Из помещений 1-го этажа до прибытия подразделений ГСЧС самостоятельно эвакуировались 9 человек.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц основной пожарной техники.