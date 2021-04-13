В Одессе горела высотка 13 Новости

Рано утром на 24-м этаже высотного жилого комплекса «Апельсин» на Среднефонтанской, 35 произошло возгорание офисного помещения на площади 60 кв.м.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Вызов был получен в 7:11, а в 8:07 огонь был полностью ликвидирован. Пожарные работали по повышенному рангу опасности из-за большой высотности здания, поэтому на место прибыло аж 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Приехала даже единственная в городе 50-метровая автовышка, но использовать ее не пришлось.

Почти час понадобился пожарным на полную ликвидацию возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших, но 55 жильцов пришлось эвакуировать из здания из-за сильного задымления.