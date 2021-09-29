В Одессе электричка насмерть сбила мужчину 31 Люди, Новости

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины под колесами электропоезда под Ивановским мостом.

По словам машиниста, он увидел человека в шлеме, который катил мопед через колею, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пострадавший, личность которого устанавливается, погиб на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».