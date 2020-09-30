В Одессе экстренно приземлился американский военный самолет 521 Новости

Военно-транспортный самолет США C-130 Hercules совершил 30 сентября экстренную посадку в аэропорту Одессы.

Причиной стал отказ одного из четырех двигателей.

Известно, что транспортное средство направлялось с базы США, которая расположена в Германии, в Одессу. С какой целью - неизвестно.

Посадка прошла благополучно, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время экипаж самолета и персонал аэропорта работают над ликвидацией неполадки.

Этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Тогда на машину нанесли так называемые "полосы вторжения" - белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласа C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.