В Одессе экстренно приземлился американский военный самолет

Военно-транспортный самолет США C-130 Hercules совершил 30 сентября экстренную посадку в аэропорту Одессы.
Причиной стал отказ одного из четырех двигателей.
Известно, что транспортное средство направлялось с базы США, которая расположена в Германии, в Одессу. С какой целью - неизвестно.
Посадка прошла благополучно, жертв и пострадавших нет.
В настоящее время экипаж самолета и персонал аэропорта работают над ликвидацией неполадки.
Этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Тогда на машину нанесли так называемые "полосы вторжения" - белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласа C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.