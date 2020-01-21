В Одессе чиновников миграционной службы, “помогавших” иностранцам за 3-5 тысяч долларов, задержала СБУ 22 Криминал, Новости

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области, которые брали с иностранцев по 3-5 тысяч долларов США за продление сроков пребывания в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, чиновники миграционной службы “помогали” иностранцам продлить их возможность находиться в стране, изготовляя виды на жительство и документы, необходимые для получения украинского гражданства. Стоимость “услуг” злоумышленников составляла от 3 до 5 тысяч долларов и зависела от платежеспособности заказчика и сложности задания.

Отметим, что организатора преступной схемы правоохранители задержали в центре Одессы. Сразу после получения от “клиента” части взятки в размере $ 500, в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении и избрании меры пресечения, – говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц миграционной службы, причастных к сделке.

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