В Одессе чиновники АМПУ причастны к хищениям при реконструкции причала за 950 млн гривен 77 Новости

Правоохранители подозревают подрядчика и чиновников АМПУ в масштабных хищениях при реконструкции причала №7 Одесского морского торгового порта. Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 и 4 ст. 358 УК.

В конце июля 2017 года Одесский филиал АМПУ заключил договор с ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» о реконструкции причала №7. Цена вопроса — 945 млн гривен с НДС. По данным следствия, в ходе реконструкции задействовали сразу несколько коррупционных схем для хищения бюджетных средств.

Директор ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» Олег Кубицкий, по данным следствия, по указанию начальника службы наземной инфраструктуры для фальсификации актов о выполнении работ привлек ряд фиктивных фирм-субподрядчиков.

В частности, ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» якобы арендует на условиях фрахта по договору тайм-чартера плавкран по завышенной стоимости у ООО «Морское агентство «Блэк Си Шиппинг», но фактически услуги плавкрана предоставляет ООО «Сервис транс балк», с которой у ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» также есть договор тайм-чартера. Украденные таким образом деньги участники схемы планировали перевести на счета подконтрольных фиктивных предприятий за счет поддельных договоров на поставки товаров.

Аналогичным образом ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» якобы арендует плавкран у ООО «Гидростроймеханизация». «Гидростроймеханизация», в свою очередь, якобы арендует кран у ООО «Сервис транс балк», но по факту — у ЧАО «УДП».

Так же закупают услуги по технологическому обеспечению бурения грунта, оборудованеие и даже краску, существенно завышая объемы закупок в актах о выполнении работ, в деле фигурируют около 20 предприятий, выполняющие роль фиктивных субподрядчиков и каналов для «отмывания» средств.

На данный момент суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на финансово-хозяйственную документацию ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП», касающуюся сделок в рамках реконструкции причала №7 в Одессе.

Одесская фирма «Ремонтно-строительный трест ЧМП» во главе с Олегом Кубицким принадлежит пенсионерке Алле Бычковской, которая также владеет ООО «Финансово-правовая группа «Континент» и имеет долю в ООО «Финансовая компания «Стандартный резерв».

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