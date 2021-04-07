В Одессе через неделю начнется капремонт Преображенской 20 Новости

С 15 апреля в связи с началом капитального ремонта планируется перекрытие улицы Преображенской на участке между Пантелеймоновской и Новощепным рядом.

Работы будут проводиться в рамках реализации проекта создания магистрального трамвайного маршрута «Север —‌ Юг» по аналогии с ранее выполненными работами на ул. Новощепной ряд, Софиевской и спуске Маринеско.

В ходе капремонта будут заменены все инженерные сети, проходящие под улицей: контактная сеть, внешние сети водоснабжения, водоотведения и канализации (бытовой и ливневой), сети газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникации и наружного освещения.

Затем на улице планируется обустроить новые трамвайное полотно, трамвайные рельсы и асфальтное покрытие проезжей части. Также будут отремонтированы тротуары и наружное освещение.

Завершающим этапом работ станет организация дорожного движения с нанесением разметки, установкой новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.

Основные работы для запуска движения по улице Преображенской планируется завершить до 1 сентября текущего года.