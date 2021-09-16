В Одессе будут судить серийного 52-летнего педофила, ему грозит пожизненное 62 Криминал, Новости

Одесские правоохранители направили в суд материалы по обвинению 52-летнего мужчину в ряде половых преступлений в отношении 10 несовершеннолетних, 8 из которых младше 14 лет.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, ему инкриминируют изнасилование, развращение несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии.

В ходе досудебного следствия полицейские установили, что в течение нескольких лет обвиняемый под видом юноши знакомился в социальных сетях с малолетними и несовершеннолетними девушками. Пообщавшись с новой знакомой, он входил к ней в доверие и просил прислать ему фото интимного характера.

Если девушка соглашалась, злоумышленник звонил ей, представлялся работником органа, что якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и, угрожая обнародовать компрометирующие снимки, предлагал встретиться.

Боясь осуждения родных и друзей, пострадавшие выполняли условия злоумышленника, и тот вступал с ними в половую связь с применением физического и психологического насилия, иногда снимая все это на свой мобильный телефон.

Правоохранители доказали 26 фактов половых преступлений в отношении десяти пострадавших. Злоумышленнику инкриминируют преступления по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.ч. 3, 4 и 6 ст. 152 (изнасилование), ч.ч. 1 и 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Досудебное расследование завершено, согласно санкции указанных выше статей, максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, это пожизненное заключение.