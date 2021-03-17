В Одессе будут судить патрульного и его сообщника за угон автомобиля 8 Новости

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского и его сообщника, подозреваемых в незаконном завладении транспортным средством.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале прошлого года инспектор одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области вместе с сообщником прибыли на ул. Косвенную в Одессе, где поменяли номера на BMW с иностранной регистрацией.

Затем помощью эвакуатора, водитель которого не знал о противоправных действиях злоумышленников, они перевезли авто к месту жительства сообщника милиционера, в Беляевский район.

За данное преступление закон предусматривает до 8 лет лишения свободы.