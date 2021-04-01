В Одессе будут судить израильтян, пытавшихся провезти 80 кг кокаина в металлических трубах

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Государства Израиль, обвиняемых в контрабанде наркотических средств.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В конце августа прошлого года иностранцы переместили с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство через Одесский морской торговый порт.
Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имело фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату.
Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 30 млн долларов США.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Южного регионального управления ГПС Украины.