В Одессе будут судить израильтян, пытавшихся провезти 80 кг кокаина в металлических трубах 16 Новости

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Государства Израиль, обвиняемых в контрабанде наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В конце августа прошлого года иностранцы переместили с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство через Одесский морской торговый порт.

Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имело фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 30 млн долларов США.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Южного регионального управления ГПС Украины.