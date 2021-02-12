В Одессе борются с последствиями циклона 45 Новости

Коммунальное предприятие «Городские дороги» около трёх часов ночи 12 февраля вывело на улицы Одессы 98 единиц техники для посыпки проезжей части песчано-соляной смесью.

Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, в 7:30 началась расчистка основных улиц колоннами спецтехники.

Сотрудники ЖКС и управляющих компаний ведут борьбу со снегом на тротуарах, во дворах и в межквартальных проездах.

Общественный транспорт Одессы работает в штатном режиме с учётом ухудшения погодных условий.

Из-за циклона 20 населённых пунктов Одесской области обесточены по состоянию на 8:00 пятницы, 12 февраля, из них 6 — частично.

Как сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети», больше всего пострадал Одесский район, где находятся без электроснабжения 16 населённых пунктов, и Белгород-Днестровский (4). Над восстановлением подачи света в дома работают 6 бригад (18 специалистов и 6 единиц техники).