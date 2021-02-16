В Одессе банда заманивала клиентов интимными объявлениями и потом шантажировала 31 Новости

Полицейские задержали в Одессе группу лиц, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и отбирали у потерпевших деньги за якобы неразглашение обстоятельств их частной жизни и непривлечение к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, участники преступной группы размещали в интернете объявления о предоставлении интимных услуг молодой девушкой вместе с парнем или парнем с нетрадиционной ориентацией, в том числе несовершеннолетними.

Пообщавшись с потенциальным «клиентом» в мессенджере, фигуранты приглашали его в заранее подготовленную арендованную квартиру, где была установлена ​​скрытая видеокамера. Как только «клиент» оставался наедине с подставным исполнителем «заказа», подозреваемые появлялись в квартире под видом правоохранителей, в том числе с использованием на одежде символики Национальной полиции Украины.

Угрожая потерпевшему разглашением обстоятельств частной жизни или привлечением к уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетним, они силой отбирали у него наличные средства, а также требовали перечислить деньги на банковские карточки.

Фигурантов, среди которых четверо наших соотечественников и один гражданин соседнего государства возрасте от 27-ми до 45-ти лет, разоблачили сотрудники управления уголовного розыска совместно с работниками Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Один из подозреваемых оказался действующим сотрудником полиции Киевщины. Материалы в отношении него будут переданы в Государственный бюро расследований. Двое из задержанных уже имеют судимости.

Сейчас подозреваемым инкриминируют преступления, предусмотренные ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности группы и проверяется ее причастность к другим уголовным преступлениям.