В Одессе 101 новый случай коронавируса за сутки 68 Новости

По состоянию на утро 29 января в Одесской области зарегистрировано 81 047 случаев COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, из них 36 159 человек — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 260 новых случаев заболевания, из них 101 — у одесситов.

По данным на 29 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 139 пациентов с COVID-19. Из них 51 человек находится в состоянии средней тяжести, 88 в тяжелом состоянии, пациентов на ИВЛ нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили десять человек с подозрением на COVID-19. 33 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 38 человек — в городской больнице №5, трое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 28 января, в опорных больницах Одессы свободные 353 кровати для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19 у детей (две девочки и один мальчик), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 307 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрированы 31 987 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3509 одесситов.