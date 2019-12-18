В Одеській області у селі Андріївка демонтували пам’ятник Леніну 51 Места, Новости

Пам’ятник Володимиру Леніну демонтували в Одеській області в рамках декомунізації, передає видання «Думская.net» з посиланням на активістів.

«У селі Андріївка Білгород-Дністровського району знесли пам’ятник Володимиру Леніну», — йдеться в повідомленні. Як зазначається, демонтаж пам’ятника пройшов без скандалів за рішенням громади в рамках декомунізації.

З травня 2015 року на Україні діє закон «Про засудження комуністичного і нацистського режимів», який забороняє пропаганду радянської символіки. Він передбачає, зокрема, перейменування міст і вулиць, названих на честь радянських державних діячів. Інститут національної пам’яті публікував список, до якого увійшли 520 історичних особистостей, чия діяльність підпадає під дію закону «про декомунізацію», і тому їх імена повинні зникнути з географічних назв.

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