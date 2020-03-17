В Одесі журналістку змусили піти з судового засідання по справі Труханова 44 Криминал, Новости

В Приморському районному суді міста Одеса журналістку примусили піти з судового засідання по справі міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших посадових осіб Одеської міської ради.

Зараз справа про можливе привласненнями ними 192 мільйонів гривень з місцевого бюджету слухається у Вищому антикорупційному суді в Києві, але Труханову і іншим обвинуваченим дозволили приєднуватися до засідань у режимі відеоконференції з Одеси.

Судове засідання проходить у відкритому режимі, але судова охорона за наказом розпорядника Сергія Іскрова суду змусила журналістку Катерину Петренко, яка від початку висвітлює судовий процес по «Краяну», піти з зали суду, де проходила відеоконференція. Про це вона сама розповіла Радіо Свобода.

«До мене підійшов розпорядник Сергій Іскров і заявив, що я маю покинути зал судового засідання, оскільки в ухвалі апеляційної палати про трансляцію антикорупційного суду перераховані лише обвинувачені і адвокат. Я заявила, що 28 лютого на попередньому судовому засіданні голова судової колегії дозволив мені вести онлайн-трансляції аж до винесення рішення. Іскров покликав судову охорону і десь 15 хвилин в нас точилась дискусію, чи я можу там знаходитись», – говорить Петренко.

Один з обвинувачених, Ігор Кравченко, також заявив, що журналістка не може знаходитись в залі судового засідання. Журналістка викликала поліцію та написала скаргу на дії розпорядника та судової охорони на ім’я голови суду, а також в заяву в поліцію стосовно їхніх дій.

На відео, яке вона оприлюднила, можна побачити і почути як Іскров каже: «В ухвалі написано, хто може бути присутнім. Там чітко написано, хто може бути присутнім під час судової відеоконференції». Потім журналістку намагається взяти за руку один з судових охоронців.

Поведінку судового розпорядника засудив прокурор у справі Валентин Мусіяка. За його словами журналіст мав право бути присутнім на судовому засіданні в Одесі, оскільки це фактично те саме засідання, що відбувається і в Києві.

«Дії розпорядника і судової охорони суперечать вимогам закону. Процес у нас гласний, тим більше дозвіл відповідний вести фотозйомку і онлайн-трансляцію був наданий судом. Це, на моє переконання, стосується конкретно судового засідання, без прив’язки до місця його проведення», – заявив прокурор Радіо Свобода.

Сам Іскров не став пояснювати Радіо Свобода свою поведінку щодо журналістки, тільки заявив, що не виводив її з залу судового засідання, а тільки пропонував вийти та «вже доступно пояснив їй, чому». Надавати більш детальний коментар він відмовився пославшись на закінчення робочого дня.

9 липня колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у заволодінні коштами одеського міського бюджету.

Вирок почали зачитувати 4 липня і закінчили 9 липня. Читання майже 400 сторінок неодноразово переривали через «фейкові» замінування будівлі суду. Також судді не визнали провину інших посадових осіб – заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галини Богданової.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для них тюремні вироки із конфіскацією майна – від 7 до 12 років. Як стало відомо під час читання вироку, судді визнали неприпустимою частину речових доказів, в тому числі проведену експертами оцінку вартості будівель заводу «Краян». На цю експертизу спиралося обвинувачення, коли заявляло про завищену ціну придбання будівель.

За даними слідства, Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка раніше заплатила за цей комплекс лише 11,5 мільйона гривень. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії, як стверджують у прокуратурі, з ознаками фіктивності. Після виправдувального вироку в Одесі справа перейшла до Вищого антикорупційного суду та зараз слухається там.

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