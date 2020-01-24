В Одесі "замінували" будівлі прокуратури у всіх районах міста

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівель прокуратури у всіх районах міста.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, анонімне повідомлення про те, що адміністративні будівлі прокуратури вибухнуть, надійшло по спецлінії «102» сьогодні опівдні.
На всі об’єкти спрямовано вибухотехніків, слідчо-оперативні групи, кінологів і працівників ДСНС.
Представник прокуратури Одеської області також підтвердив УНІАН цю інформацію.
В Одесі чотири місцеві (районні) прокуратури, обласна прокуратура (основний офіс розміщується в центрі міста), ряд підрозділів якої – в різних районах міста.