В Одесі "замінували" будівлі прокуратури у всіх районах міста 47 Места, Новости

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівель прокуратури у всіх районах міста.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, анонімне повідомлення про те, що адміністративні будівлі прокуратури вибухнуть, надійшло по спецлінії «102» сьогодні опівдні.

На всі об’єкти спрямовано вибухотехніків, слідчо-оперативні групи, кінологів і працівників ДСНС.

Представник прокуратури Одеської області також підтвердив УНІАН цю інформацію.

В Одесі чотири місцеві (районні) прокуратури, обласна прокуратура (основний офіс розміщується в центрі міста), ряд підрозділів якої – в різних районах міста.

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