В Одесі закриють міжміське сполучення з іншими населеними пунктами 77 Новости

Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутріобласному сполученні забороняються.

Про це стало відомо з розпорядження начальника управління транспортної інфраструктури ОДА.

Припинення автобусного сполучення із приміськими населеними пунктами має вступити в дію о 12:00, 18 березня, та протриматися до 3 квітня.

Власники атостанцій та автобусних маршрутів мають забезпечити інформування населення та не допустити продаж квитків на означені рейси.

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