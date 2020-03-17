В Одесі закриють міжміське сполучення з іншими населеними пунктами

17.03.2020 15:41
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Новости

Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутріобласному сполученні забороняються.

Про це стало відомо з розпорядження начальника управління транспортної інфраструктури ОДА.

Припинення автобусного сполучення із приміськими населеними пунктами має вступити в дію о 12:00, 18 березня, та протриматися до 3 квітня.

Власники атостанцій та автобусних маршрутів мають забезпечити інформування населення та  не допустити продаж квитків на означені рейси.

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