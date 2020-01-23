В Одесі посадовці ОДА привласнили 1,6 млн гривень 41 Криминал, Новости

Співробітники Служби безпеки України викрили факт розкрадання чиновниками Одеської ОДА 1,6 млн грн під виглядом держзакупівель.

Чиновники привласнили майже 1,6 млн гривень при проведенні закупівлі товарів для потреб департаменту. Державні кошти виводилися в “тінь” через ряд фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціям та благодійними фондами. Угода реалізовувалася із задіянням чиновників одного з комунальних підприємств обласної ради Одеської області.

У ході проведених слідчими СБУ обшуків в службових кабінетах посадових осіб та за місцями їх проживання правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.

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