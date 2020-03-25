В Одесі хворий на COVID-19 ще 14 березня покинув лікарню – голова ОДА 51 Новости

Виявлений в Одесі хворий на коронавірус чоловік ще 14 березня самовільно залишив лікарню.

Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Максим Куций.

Він зазначив, що, за даними лабораторного центру МОЗ України, підтверджено підозру на коронавірусну інфекцію у чоловіка 1995 р.н., який на даний час проживає в Одесі, куди нещодавно прибув зі США.

За його словами, повернувшись в Україну, при появі симптомів хвороби чоловік звернувся до Одеської міської інфекційної клінічної лікарні, де у нього були взяті всі аналізи – на грип, ГРВІ та COVID-19.

«Тести на грип та ГРВІ дали негативний результат. Далі, згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений у референс-лабораторію в Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу COVID-19», – повідомив Куций, пославшись на дані інфекційної лікарні.

Куций заявив, що 14 березня пацієнт залишив відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він вказав, що «категорично бажає» залишити лікарню і усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів.

«Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе і пішов самовільно. Цей документ є в наявності в лікарні і в правоохоронних органах», – підкреслив Куций.

Зараз з цим чоловіком спілкується поліція, щоб прояснити ситуацію із самоізоляцією і для встановлення кола контактних осіб.

Джерело