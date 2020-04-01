В общественный транспорт начали пускать только по спецпропускам 45 Новости

С сегодняшнего дня пользоваться общественным транспортом одесситы смогут только по специальным пропускам.

Выдавать их должны в мэрии всем, кто обеспечивает жизнедеятельность города во время карантина. В первую очередь это медики, работники супермаркетов и других продуктовых магазинов, а также пресса. Действительны они только при наличии служебного удостоверения

Всего в городском департаменте транспорта спецпропусков должны были сделать около 100 тысяч.

Напомним, весь общественный транспорт города работает в режиме спецтранспорта.

Источник