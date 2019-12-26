В новогоднюю ночь в небо Одессы взлетит 130 тысяч гривен 61 Новости

Город потратит эту сумму на новогодний фейерверк.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на Думской площади пройдет традиционное празднование, которое завершится фейерверком.

В этот раз на услуги пиротехников из бюджета Одессы потратили 130 тысяч гривен.

Тендер опубликован на сайте государственных закупок ProZorro.

Заказчиком новогоднего фейерверка выступил департамент внутренней политики Одесского горсовета. Торги прошли без конкуренции, выиграл единственный участник тендера, который даже не понизил сумму тендера.

Добавим, веселить публику в новогоднюю ночь будут группа «Леприконсы», «НеАнгелы», ведущий дядя Жора и другие музыкальные коллективы.

Утром 1 января, в 16:00 на этой же сцене стартует детская программа, в рамках которой пройдут выступления проекта «Голос. Дети» и шоу «Фиксики».

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