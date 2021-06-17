В морской воде на одесском побережье обнаружили токсины 12 Новости

Сильные осадки смыли в море много почвы, что вместе с теплой водой привело к развитию в воде солоноватоводной цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудница Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько.

По ее словам, эти микроводоросли потенциально токсичные, потому что являются носителями нейротоксинов. Теренько отметила, что ранее «цветение» A. flos-aquae наблюдали в мае 2015 года. Тогда вид развивался в массе вместе с другой цианобактерией Nodularia spumigena.

«Кстати, с прошлого "зеленого" прилива в 2019 году прошло 2 года, и наши просьбы о приобретении оборудования для обнаружения токсинов в пробах морской воды так и не были поддержаны ни одним руководителем ни одного подразделения», — отметила она.