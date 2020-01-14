В мэрии уволили высокопоставленную чиновницу из команды Вугельмана 49 Люди, Новости

На сайте города появилась информация об увольнении директора нового департамента международного сотрудничества и маркетинга Александры Олейниковой, который совсем недавно создали в Одессе.

Об этом сообщается в распоряжении на сайте города.

Она возглавила департамент только в мае прошлого года как представитель команды вице-мэра Павла Вугельмана после реформы управления внешних связей. К нему добавили функции маркетинга города. Ее увольнение было для многих неожиданностью, а вот сама формулировка по соглашению сторон и отсутствие кандидатуры на замену говорит о вероятном конфликте. Также она еще даже не подала декларацию перед увольнением.

У чиновницы "пустая декларация". Нет в ней ни квартиры, ни семьи, ни машины, как будто она живет в кабинете. Из доходов – небольшие проценты по депозитам, а также зарплата в 160 тысяч гривен.

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