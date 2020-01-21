В мэрии отменили закупки продуктов питания для учебных заведений на $ 40 млн 36 Новости

В ходе мониторинга закупок Южный офис Госаудитслужбы обязал центры финансирования учебных заведений Приморского, Малиновского, Киевского и Суворовского районов отменить 71 закупку продуктов питания на сумму почти 958 млн. грн. из-за нарушений.

Используя рамочное соглашение, центр финансирования и хозяйственной деятельности заведений и учреждений системы образования Приморского района хотел заключить 18 договоров на поставку продуктов питания с одной из фирм-монополистов на сумму 194 млн 764 тыс. 480 грн. Также центр финансирования образовательных учреждений Киевского района хотел заключить 17 договоров на сумму 267 млн 204 тыс. 960 грн. В свою очередь, Малиновский район планировал подписать 18 договоров на сумму 210 млн 418 тыс. 310 грн., а Суворовский – 18 договоров стоимостью 284 млн 906 тыс. 360 грн. Все закупки проводились с октября по ноябрь 2019 года, общая сумма которых составила 957 млн 294 тыс. 110 грн. Южный офис Госаудитслужбы по результатам мониторинга закупок на сайте Prozorro обязал центры финансирования учебных заведений отменить все торги, так как было обнаружено, что не все участники соответствуют требованиям заказчика.

На участие в торгах подавалось четыре фирмы: «Лекка», «Проект Инвест XXI», «Фабрика вкуса» и «Одесская продуктовая компания». Согласно процедуре, заказчик подписывает рамочное соглашение сразу с минимум тремя компаниями-поставщиками, которых избирают в ходе аукциона. Из четырех фирм-участниц торгов было допущено до аукциона три: «Проект Инвест XXI», «Фабрика вкуса» и «Одесская продуктовая компания». Затем происходит второй этап аукциона, в ходе которого заказчик заключает договор с поставщиком, который предложил наименьшую стоимость. Во всех закупках дело так и не дошло до второго этапа, поэтому неизвестно с какой из трех фирм центр финансирования хотел заключить договор.

Столь большие суммы договоров на поставку продуктов питания объясняются тем, что при использовании рамочного соглашения договор заключается минимум на четыре года. Товар поставляется партиями в течение четырех лет. Когда у заказчика появляется потребность в следующей партии товара, он снова объявляет аукцион, и в нем уже может победить кто-то другой. При каждой новой закупке заказчику нужно лишь назначить аукцион. Не нужно собирать справки от участников и проверять их документы. Поставщику тоже не нужно будет вновь собирать и подавать документы. Все это делается один раз на первом этапе. Сотрудничество же длится несколько лет.

ООО «Лекка» является киевской компанией по поставке продуктов питания в большинстве случаев для заключенных. С документами, которые она приложила для участия в торгах, невозможно ознакомиться, так как они не открываются. Скорее всего, фирма подавалась на участие только для создания видимости конкуренции.

Основной причиной отклонения всех закупок было несоответствие тендерного предложения участников техническим, качественным и количественным требованиям покупателя. Это означает, что заказчики недобросовестно ознакомились со всей документацией участников и допустил их к аукциону.

После окончания мониторинга, Госаудитслужба попросила центры финансирования учебных заведений предоставить в течение трех рабочих дней объяснения, на каких основаниях они допустили все три фирмы к аукциону, если они не соответствуют условиям ТД. Заказчики дали ответ, что все указанные нарушения невозможно устранить, поэтому закупки будут отменены.

Скорее всего, торги будут проводиться повторно.

Другие СМИ писали, что Владимир Галантерник курирует монополиста на рынке поставок продуктов питания на территории Одессы, так как прослеживается косвенная связь с ним через учредителей «Проект Инвеста XXI». Бенефициаром компании «Проект Инвест XXI» является Наталия Фомина, а коммерческий директор – Дмитрий Мильниченко, который с 2013 по 2016 год был директором Еремеевского мясокомбината. Наталья Фомина — это жена Дмитрия Никитина – экс-заместителя председателя областного совета. Дмитрий Никитин вместе с Константином Ткачем и ООО «АВЕРС» значатся учредителями ООО «ГЕРЦ». ООО «АВЕРС» и Константин Ткач являются одними из учредителей Дочернего Предприятия «Транс Океан Тур». Это ДП выступает соучредителем ЧАО «Коммерческий банк «Соцком Банк», где официально в бенефициарах числился Галантерник Владимир Ильич.

Странная возникла ситуация: фирма-монополист на рынке поставки продуктов питания для школ «Проект Инвест XXI», которая выиграла в 1 699 закупках на общую сумму 1,6 млрд гривен, вдруг получила отказ на заключение многомиллионного договора. Не признак ли это ссоры Владимира Галантерника с городским головой?! Стоит отметить, что Павел Вугельман – вице-мэр Одессы, который координирует деятельность департамента образования и науки, по всей видимости, в этом конфликте занял позицию Геннадия Труханова.

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