В мэрии обещают привести за два месяца в порядок улицу Екатерининскую 16 Новости

Заместитель Одесского городского головы Дмитрий Жеман совместно с представителями профильных департаментов и коммунальных предприятий проинспектировал санитарное состояние улицы Екатерининской.

Как сообщает пресс-служба горсовета, там необходимо восстановить тротуарное покрытие, демонтировать неработающие опоры и восстановить наружное освещение, установить до уровня с поверхностью проваленные люки, выкорчевать пни, сделать карманы (площадки) для мусорных контейнеров и/или разместить мусорные контейнеры в экобоксах.

«Сегодня в ходе обхода мы посмотрели санитарное состояние улицы Екатерининской. Мы понимаем, что вскоре начнется туристический сезон и к нам приедут туристы. Поэтому сейчас необходимо подготовиться, в первую очередь привести в надлежащий вид пешеходную часть центральных улиц», — отметил Дмитрий Жеман.

Работы будут выполняться силами коммунальных предприятий. Их планируют завершить к 1 июня, а большую часть выполнить до начала туристического сезона, то есть, до 1 мая.

В мэрии обещают заняться в дальнейшем благоустройством и других центральных улиц.