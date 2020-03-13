В мэрии хотят купить 13 новых машин для чиновников 25 Идеи, Новости

Автохозяйство горсовета просит у города выделить 9 миллионов на обновление муниципального автопарка. Чиновникам хотят купить 13 новых автомобилей Hyundai по 350 тысяч гривен.

Этот вопрос обсуждался в ходе заседания комиссии Одесского горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и связи.

Транспортники говорят, что автопарк устарел.

Поэтому руководители учреждения в ходе заседания транспортной комиссии попросили включить в программу развития муниципального автохозяйства на 2020 год 9 миллионов гривен на развитие автопарка. За эти деньги КУ “Автохозяйство” Одессы предлагает закупить 13 легковых иномарок Hyundai. Цена за одно авто – 350 тысяч гривен.

Было запланировано и выделено средств больше, а в программу ошибочно их не включили, – рассказал директор КУ “Автохозяйства” Вячеслав Трегубов.

Только 7 100 тысяч гривен согласно программе развития транспорта были выделены из бюджета на обновление устаревшего автопарка и закупку новых автомобилей, а также на содержание автохозяйства города.

Бюджетная комиссия нам рекомендовала обновить парк, у нас есть письма и мы заложили эти деньги в парк. Это 13 легковых автомобилей и 2 микроавтобуса для выездов комиссии и объезда города для функционирования хозяйства и приема делегаций, – сообщил Вячеслав Трегубов.

По словам коммунальщиков, часть автомобилей в этом году списали как непригодные. В прошлом году учреждение закупило две машины. Сейчас в автопарке ведомства находится 100 машин, 95 из них рабочие: те, которые обслуживают все департаменты и администрации. За каждой машиной закреплен водитель.

Около 70% машин старые и в ужасном состоянии. Мы их финансируем каждый день и их постоянно нужно ремонтировать. В 2019 году около 700 тысяч гривен мы потратили только на запчасти, – сообщил руководитель предприятия.

Представители комиссии предложили не сразу выкупить автомобили, а пойти по пути лизинга, тем самым обеспечить город большим количеством автомобилей – до 23 единиц. Однако многие присутствующие не согласились с этим. Также участники комиссии отметили, что новые авто будут три года находиться на гарантии.

Напомним, что за последние два года Одесский городской совет купил 30 авто для своих коммунальных предприятий и департаментов. Такое массовое обновление они связывали с тем, что парк чиновничьих авто морально давно устарел. При этом, некоторые из закупаемых машин выходят далеко за средний класс и стоят круглую сумму.

Источник