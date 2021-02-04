В Малиновском суде опять ищут бомбу 42 Новости

4 февраля в 09:37 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский суд Одессы, расположенный на улице Василия Стуса, заминирован.

Для обследования объекта и прилегающей к нему территории на место выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Управления взрывотехнической службы, спасатели ДСНС и кинологи.

Напомним, аналогичную проверку здания пришлось проводить вчера, после такого же анонимного сообщения Тогда информация о минировании не подтвердилась.