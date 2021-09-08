В лесу Одесской области за два дня нашли 30 артснарядов времен Второй Мировой 38 Места, Новости

Группа пиротехнических работ Главного управления ДСНС Украины в Одесской области начала 6 сентября плановое разминирование лесного массива города Березовка.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, специалисты уже обследовали 2100 квадратных метров территории. Они обнаружили и изъяли 30 артснарядов времен Второй Мировой войны (23 мм — 27 единиц, 76 мм — 3 единицы).

Группа будет работать до 12 сентября, все изъятые взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном для этого месте.