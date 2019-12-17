В конце года Одесской области добавили мизерные деньги на дороги 86 Новости

В последние недели 2019 года Одесской области выделили дополнительное финансирование из Госбюджета на ремонт дорог в размере 44,2 тыс. грн.

Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии по вопросам земельных отношений Одесского областного совета.

Решение о перестановках в субвенциях Кабмин принял 20 ноября. По нему также Одесской области урезали госфинансирование на помощь малообеспеченным семьям с детьми на 500 тыс. грн. Однако, депутаты говорят, что эта областная программа на год уже выполнена, поэтому недостача денег не скажется на жителях региона.

Также в правительстве решили увеличить на 194 тыс. грн. субвенции от местных бюджетов к областному в Одесском регионе на проект строительства амбулаторий.

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