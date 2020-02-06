В Кабмине рассмотрели обновленный проект перспективного плана ОТГ Одесского региона – быть повторным консультациям 54 Идеи, Новости

В Кабмине в ходе дополнительных консультаций по внесению изменений в перспективный план формирования общин области рассмотрели данный обновленный проект ОТГ Одесской области.

Одесскую ОГА представляли первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Овечкин, директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Дмитрий Радулов, а также директор Департамента финансов Марина Зинченко. Со стороны правительства выступали заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и председатель парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

Такой информацией поделились в Одесской ОГА.

Отмечается, что в Минрегионе отметили ответственный подход к формированию проекта перспективного плана и одобрили территориальное устройство части районов.

По словам Вячеслава Овечкина, удалось найти оптимальные и компромиссные решения по формированию ОТГ в Окнянском, Березовском, Николаевском и других районах области.

Поднимались вопросы по формированию перспективных планов на территории южных, приморских и пригородных районов области.

Народный депутат Виталий Безгин отметил, что некоторые проблемы в формировании ОТГ в Одесской области являются искусственными и политическими.

«Определенные политические «элиты» подстрекают и дезинформируют население, чтобы получить для себя дивиденды, или просто головы хотят сохранить свои должности, хотя это не имеет никакого отношения к благосостоянию жителей. О таких кейсах мы также знаем, и здесь никаких уступок со стороны государства не будет.» – добавил Виталий Безгин.

Таким образом в ближайшее время в ОГА состоятся повторные консультации по формированию территорий общин в Болградском, Измаильском, Килийском, Беляевском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Кодымском и других районах.

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