В Измаиле водитель насмерть сбил велосипедиста и сбежал 162 Новости

Сотрудники Измаильского отряда полиции Одесской области задержали 51-летнего мужчину, совершившего вечером 4 января наезд на 55-летнего велосипедиста и скрывшегося с места аварии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Правонарушителя задержали по месту жительства через несколько часов после ДТП 51-летний мужчина был нетрезв - содержание алкоголя в его крови, по результатам алкотестера, составляло 1,11 промилле.

Транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями правоохранители доставили на штрафплощадку отдела полиции.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.