В Измаиле водитель насмерть сбил велосипедиста и сбежал

Сотрудники Измаильского отряда полиции Одесской области задержали 51-летнего мужчину, совершившего вечером 4 января наезд на 55-летнего велосипедиста и скрывшегося с места аварии.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.
Правонарушителя задержали по месту жительства через несколько часов после ДТП 51-летний мужчина был нетрезв - содержание алкоголя в его крови, по результатам алкотестера, составляло 1,11 промилле.
Транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями правоохранители доставили на штрафплощадку отдела полиции.
Фигуранта задержали в процессуальном порядке, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.