В городе под Одессой накрыли наркоторговца с 2400 сейф-пакетами

18.12.2019 20:03
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Новости

В Одесской области в ходе расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств был обнаружен и изъят килограмм наркотиков. Об этом сообщил yuzhny.info, ссылаясь на пресс-службу Южненского отдела полиции.

Оперативниками с участием сотрудников прокуратуры Южного и кинолога со служебной собакой был проведен санкционированный обыск в арендованной квартире одного из главных фигурантов по делу о распространении наркотиков, во время которого обнаружено и изъято около килограмма  вещества растительного происхождения, внешне похожего на марихуану и соцветия конопли; несколько весов и 2 400 сейф-пакетов для фасовки наркотиков.

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