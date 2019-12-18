В городе под Одессой накрыли наркоторговца с 2400 сейф-пакетами

В Одесской области в ходе расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств был обнаружен и изъят килограмм наркотиков. Об этом сообщил yuzhny.info, ссылаясь на пресс-службу Южненского отдела полиции.

Оперативниками с участием сотрудников прокуратуры Южного и кинолога со служебной собакой был проведен санкционированный обыск в арендованной квартире одного из главных фигурантов по делу о распространении наркотиков, во время которого обнаружено и изъято около килограмма вещества растительного происхождения, внешне похожего на марихуану и соцветия конопли; несколько весов и 2 400 сейф-пакетов для фасовки наркотиков.

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