В Дубае установят гигантский коронавирус одесского скульптора 50 Новости

Одесский скульптор Александр Милов представил эскиз монумента гигантского коронавируса, который планируется установить в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает Страна.ua.

Высота будущего монумента — 15 метров, ширина — 13 метров, глубина — 12 метров. Вес композиции — 9 тонн. Бетонное оcнование — 21 метр в диаметре и высотой 45 см.

Памятник выглядит как вирион коронавируса с шипами, выполненный в виде планеты Земля, на которой стоят люди (каждая фигура будет состоять из тысяч обнявшихся людей, стоящих друг у друга на плечах). Это символизирует, что пандемия объединила самые разные социальные группы.

Вся эта композиция вращается вокруг своей оси под углом вращения планеты и за счёт удерживающей дуги напоминает глобус. «Композиция превращается в танец Солнца и отражающей его Луны — основные символы мироздания», — рассказал скульптор.