В детсаду Одесской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза 99 Новости

11 воспитанников одного из детских садов города Черноморск Одесской области заболели сальмонеллёзом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из садов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей.

По словам представителей Государственного учреждения лабораторного центра МЗ на водном транспорте, зарегистрировано одиннадцать больных, двое из которых госпитализированы в городскую больницу.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.