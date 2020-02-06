В департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета происходят ротации 67 Новости

Руководство департамента коммунальной собственности написало заявление об отставке. Место руководителя займет ставленник Труханова Александр Ахмеров.

Противостояние между Владимиром Галантерником и мэром города Геннадием Трухановым продолжает набирать обороты. Очередными жертвами войны между фактическим хозяином города и избранным мэром стали два руководителя департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.

Заявление об увольнении по собственному желанию написали директор департамента Алексей Спектор, а также заместитель директора и начальник управления арендных отношений и отчуждения коммунальной собственности Владимир Родионов.

Внезапная отставка Спектора и Радионова произошла на фоне разгоревшегося скандала со скрытой передачей в аренду разрушенного детского сада в пер. Каркашадзе. Депутатка Одесского горсовета Ольга Квасницкая в ходе аппаратного совещания от 27 января 2020 года заявила, что, несмотря на все заверения чиновников о восстановлении детского сада, здание было передано в аренду еще в декабре 2019 года.

Труханов на такое заявление депутатки потребовал объяснения от директора департамента Алексея Спектора и тот заверил мэра, что садик находится в коммунальной собственности. Фактически чиновник не соврал, потому что заброшенные здания не продали, а лишь сдали в аренду некой общественной организации «Центр всестороннего, физического и психологического развития инвалидов и детей-инвалидов «А-Б-в-г-дейка». Чиновники пытались скрыть передачу в аренду даже от самого городского головы, для которого также стали неожиданностью такие заявления.

Изначально застроить территорию бывшего детского сада планировал депутат от фракции «Доверяй делам» Александр Матвеев. Ранее здание арендовала за одну гривну в год общественная организация «Взаимопомощь и защита», которой руководил тесть Матвеева.

Новым директором департамента коммунальной собственности будет назначен старый соратник Труханова Александр Ахмеров. На сегодняшний день он занимает должность исполняющего обязанности заместителя директора, а также является членом исполнительного комитета Одесского горсовета, депутатом и руководителем фракции «Доверяй делам» в Одесском областном совете. Кроме этого, в период с 2010 по 2015 года Ахмеров занимал должность председателя Одесской городской избирательной комиссии и фактически обеспечил Труханову выборы. Впрочем, назначение в департамент коммунальной собственности ОГС дорого обошлось Александру Ахмерову. В средине декабря 2019 года чиновнику сожгли его личный автомобиль Lexus в нескольких шагах от нового места работы. Через пару дней аналогичная акция повторилась, но на этот раз подожгли МАФ, принадлежащей Ахмерову.

После того, как Труханов поставил Ахмерова «смотрящим» в департамент коммунальной собственности, тот зразу забрал себе все печати и фактически получил полный контроль над структурой. На сегодняшний день, видимо, пришло время назначать Сан Саныча официальным руководителем департамента.

Женой Александра Ахмерова является депутатка Одесского горсовета и соратница Сергея Кивалова Светлана Осауленко, которая до недавнего времени была членом комиссии по коммунальной собственности. После назначения мужа в департамент комсобственности, депутатка возглавила комиссию по строительству и архитектуре.

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