В четверг в Одессе отключат газ 272 Новости

Потребители ряда домов Одессы будут отключены 29 октября от газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Это связано с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Прохоровской, 40.

С 09:30 до 17:30 газа не будет по следующим адресам:

ул. Прохоровская, 39/41, котельная;

ул. Прохоровская, 45, СПД «Глебовский»;

ул. Прохоровская, 45, СПД «Чебан»;

ул. Прохоровская, 45, ООО «Золотой Аист»;

ул. Прохоровская, 47, Хлебозавод № 2;

ул. Запорожская, 19, ЧП «Карпишина»;

ул. Прохоровская, 42, СПД «Ливенберг С.Е.».