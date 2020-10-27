В четверг в Одессе отключат газ

Потребители ряда домов Одессы будут отключены 29 октября от газоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.
Это связано с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Прохоровской, 40.
С 09:30 до 17:30 газа не будет по следующим адресам:
ул. Прохоровская, 39/41, котельная;
ул. Прохоровская, 45, СПД «Глебовский»;
ул. Прохоровская, 45, СПД «Чебан»;
ул. Прохоровская, 45, ООО «Золотой Аист»;
ул. Прохоровская, 47, Хлебозавод № 2;
ул. Запорожская, 19, ЧП «Карпишина»;
ул. Прохоровская, 42, СПД «Ливенберг С.Е.».