В Белгород-Днестровском пограничников оправдали из-за провокации СБУ 13 Новости

Белгород-Днестровский суд Одесской области оправдал двух пограничников от обвинений в получении взятки за беспрепятственное перемещение через границу молдавских сигарет. Об этом редакция узнала из приговора по ч. 3 ст. 368 УК.

Сотрудникам Белгород-Днестровского погранотряда инкриминировали вымогательство средств за беспрепятственный провоз молдавских сигарет через границу. Правоохранители задержали одного из пограничников после передачи ему 2,2 тыс. долларов.

Обвиняемые вину отрицали и заявляли о провокации. Оказалось, что с человеком, который хотел перевезти сигареты их познакомил сотрудник СБУ — двоюродный брат одного из обвиняемых. СБУшник просил помочь знакомому. Пограничники якобы надеялись услышать какую оперативную информацию и поэтому продолжали общаться с заявителем, несмотря на его провокационное поведение. В день передачи денег офицер СБУ якобы сказал одному из обвиняемых пограничников забрать для него документы, которые оказались деньгами.

Во время осмотра места происшествия следователь обнаружил у подозреваемого 2,2 тыс. долларов. Пограничники уверяли, что их подкинул работник СБУ. Слова задержанных следователь не внес в протокол.

Сам заявитель в суде признался, что перевозкой табачных изделий не занимался и эта легенда была придумана сотрудниками СБУ. В день задержания он собрал 30 пустых коробок у магазина и поместил их в машину. Почему в протоколе следователь написал, что коробок было 140, объяснить не смог.

Суд решил, что обвиняемые не имели намерения требовать взятку и без провокации со стороны агента преступления не произошло бы. Заявитель общался с пограничниками агрессивно, выдавая себя за авторитетного контрабандиста. По мнению суда, агент правоохранительных органов вышел за пределы пассивного наблюдения и совершил провокацию.

В ходатайстве о разрешении на проведение НСРД говорится о перемещении сигарет через границу. В то же время, заявитель объяснял, что его интересует беспрепятственный проезд по транзитной территории. На Молдавской стороне якобы вопросом занимается другой человек.

В связи с этим, суд решил, что следователь с прокурором внесли в ходатайство недостоверную информацию, которая послужила основанием для предоставления разрешения на проведение следственных действий. Суд отметил, что в постановлении прокурор ошибочно отметил, что нужно провести контроль за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления только с применением заранее помеченных купюр без имитации денежных средств, коробок с сигаретами и их перевозки через границу Украины.

Постановление о проведении НСРД и производные доказательства признаны недопустимыми.

Также суд признал другие многочисленные нарушения при сборе доказательств. В частности, в протоколах следственных действий отсутствуют сведения о задействованных лицах, некоторых следственных действия проводились без понятых. Кроме того, отсутствуют оригиналы технических носителей информации, на которые проводилась фиксация НСРД.

Суд оправдал пограничников в получении взятки из-за факта провокации.

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