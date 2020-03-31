В Белгород-Днестровском филиале АМПУ воровали топливо на фиктивных поездках 51 Новости

Чиновники Белгород-Днестровского филиала АМПУ списали бензина и дизельного топлива на 157,3 тыс. гривен за счет несуществующих поездок.

Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 191 УК.

Стоит отметить, что хищения выявили в ходе внутренней проверки — подчиненные главы филиала Вадима Прокофьева использовали топливные карточки без надлежащих образом оформленных документов.

В ходе проверки выяснилось, что на закрепленный за филиалом автомобиль Toyota Camry какое-то время ежедневно списывали примерно по 30 литров бензина марки «А-95 евро» — он якобы проезжал в день не менее 200 км. Вместе с тем, согласно записям с камер наблюдения, автомобиль вообще не покидал территорию предприятия, хотя в путевых листах указали расход 160 литров бензина.

Такая же ситуация с автомобилем «ВАЗ-2115», на который за неделю списали 40 литров бензина марки «А-95», и с вакуумной машиной на базе «КамАЗ-53213», за счет которого списали за месяц 620 литров дизтоплива.

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