В Балтском суде обнаружили поддельные дела на перерегистрацию недвижимости 66 Криминал, Новости

Следователю полиции разрешили изъять из Балтского районного суда Одессы оригиналы материалов семи гражданских дел с решением на перерегистрацию объектов недвижимости, которые считают поддельными. Об этом редакция узнала из материалов производства ч.1 ст. 366, ч.ч. 1,4 ст.358 УК.

Председатель Балтского районного суда сообщила об обнаруженных отдельных фактах изготовления поддельных судебных решений, заверенных подписями и гербовой печатью. Такие копии решений предоставлялись на регистрацию в РБТИ и в регистрационную службу, согласно которым в дальнейшем осуществляли регистрацию прав на недвижимость.

По данным правоохранителей, вышеуказанные дела были сформированы и положены в архив в пачки прошлых лет, а также дописаны в алфавитный журнал одним лицом после проведения инвентаризации в 2014 году. При этом, в электронной базе данных по указанным номерам значатся другие лица с другими предметами иска.

В 2017 году руководство Балтского суда провело собрание судей, где заслушали объяснения работников аппарата суда и сообщило в правоохранительные органы о подделке судебных решений и гражданских дел. Однако с тех пор в суд продолжают поступать запросы на выдачу заверенных копий решений, которые судом не принимались.

В связи с этим, следователю разрешили изъять оригиналы семи гражданских дел, которые считаются поддельными, копии запросов граждан и организаций на экземпляры решений по делам, а также ответы суда.

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