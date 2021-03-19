В Балте автомобиль упал в реку, погиб пассажир 11 Новости

Житель города Балта Одесской области вечером 18 марта не справился с управлением своего автомобиля Mercedes-Benz и съехал в реку.

Как сообщают в полиции, в салоне находился также его товарищ, оба 1987 года рождения.

Самостоятельно мужчины выбраться из автомобиля, в котором заклинила система блокировки дверей, не смогли. Работникам ГСЧС пришлось выбивать стекло на дверях. Живым был только водитель, его с переохлаждением забрала скорая.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе, был ли водитель трезв. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.